Flávio publica vídeo com funk pornográfico e imagens da chegada do pai, mas apaga

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou em rede social na manhã desta quinta-feira (30) um vídeo do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegando ao Brasil. No fundo do conteúdo, uma música com teor sexual e palavrões é a trilha sonora. O parlamentar, minutos depois, apagou a publicação.

O autor da trilha sonora usada pelo senador é registrado na internet como DJ Cris Fontedofunk. A versão que ele fez misturando o hino nacional com batidas de funk foi usada em sites bolsonaristas, mas sem a letra. O próprio DJ pediu desculpas em rede social e se surpreendeu com o sucesso da música: "peço desculpas a todos por causa dos palavrões na música, tem outras versões sem palavrões igual a eletro funk do hino nacional, até eu não queria ter colocado esses palavrao não imaginei que iria estora (sic) assim!", escreveu.

Após quase três meses nos Estados Unidos, Bolsonaro retornou nesta quinta-feira ao Brasil. Em primeiro discurso, ele afirmou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva não vai fazer "o que bem quer do futuro da nossa nação". O ex-presidente falou com deputados, senadores e lideranças nesta manhã logo após chegar no Complexo 21, no centro de Brasília, onde se reunirá com políticos do PL.