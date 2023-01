Força Aérea lança pacotes com comida e remédios na Terra Yanomami

publicidade

Em calamidade pública decretada pelo Ministério da Saúde, indígenas e servidores que trabalham na Terra Yanomami receberam nesta terça-feira, de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), duas toneladas de alimentos e remédios. A aeronave lançou os pacotes com paraquedas, sem pousar. O método é inédito no Brasil, segundo a FAB, e foi viabilizado graças a uma força-tarefa envolvendo o Batalhão de Dobragem Pára-Quedas e Suprimento pelo Ar do Exército (Batalhão DOMPSA).

"O lançamento múltiplo é um procedimento que consiste em lançar de uma plataforma fixa apropriada, com a utilização de paraquedas, cargas a aproximadamente 1000 pés, sendo possível o lançamento de até 5 cargas", explica, em nota, a Força Aérea.

"Essa foi a primeira vez que o C 105, operado pelo Esquadrão Onça, realizou um voo desta natureza, tornando-se um feito histórico e, acima de tudo, motivo de muito orgulho, uma vez que, com essa ação, puderam ajudar a salvar vidas", completa o texto.

Na última sexta-feira, o governo federal decretou estado de emergência em razão dos casos de desnutrição e de malária que atingem indígenas da Terra Yanomami. A publicação serve para autorizar o Estado a atuar para reverter o quadro.

Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) mostram que oito em casa dez crianças indígenas com menos de 5 anos na Terra Yanomami sofrem de desnutrição. O garimpo ilegal e a ausência de medicamentos e políticas de saúde agravam a situação da comunidade de 30 mil habitantes, localizada no meio da Floresta Amazônica.

Veja Também