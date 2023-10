Fotos: veja o antes, durante e depois das obras no plenário da Assembleia Legislativa do RS

publicidade

Após três meses de obras, as sessões da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul retornam nesta semana ao plenário 20 de Setembro. Na terça-feira está previsto o descerramento de placa registrando a reforma, que foi realizada de agosto a outubro e envolveu melhorias no teto e nos pisos do plenário e das galerias, substituição das cadeiras das galerias e trato no mobiliário de madeira. As obras também buscaram ampliar a acessibilidade das galerias e a segurança do local, segundo as normas de prevenção a incêndios.

Essa foi a primeira grande intervenção no plenário desde a sua inauguração, há 56 anos, junto com o prédio do Palácio Farroupilha. Uma das melhorias é o aumento da capacidade, que passará de 300 para 350 lugares, com uma fileira extra.

Veja Também

A seguir, fotos de antes, durante e depois das obras.

Antes das obras

Foto: Joel Vargas | Agência ALRS / CP

Durante as obras

Foto: Paulo Garcia/ ALRS

Foto: Paulo Garcia/ ALRS

Foto: Paulo Garcia/ ALRS

Após as obras

Foto: Rodrigo Rodrigues/ ALRS

Foto: Rodrigo Rodrigues/ ALRS

Foto: Rodrigo Rodrigues/ ALRS

Foto: Rodrigo Rodrigues/ ALRS