General Santos Cruz é internado em Brasília após princípio de infarto

O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, de 69 anos, teve um princípio de infarto e foi internado, nesta segunda-feira, no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

Cruz foi o primeiro ministro da Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro. O militar deixou o comando da pasta em junho de 2019 por divergências com o chamado "gabinete de ódio", responsável pela comunicação do Palácio do Planalto nas redes sociais.

De olho nas eleições de 2022, o Podemos, ex-partido do ex-juiz Sergio Moro, filiou o general em cerimônia realizada no fim do ano passado em Brasília. O general se pôs à disposição do partido para disputar a Presidência da República, mas o martelo ainda não foi batido. A legenda avalia não ter candidato ao posto e apoiar outro nome.

Nas redes sociais, Moro compartilhou uma foto em que aparece com o general. O ex-ministro da Justiça desejou pronta recuperação. “O Brasil precisa de você mais uma vez”, escreveu. A reportagem procurou o Ministério da Defesa e o Podemos, que não se pronunciaram.

Meu desejo de pronta recuperação ao General Santos Cruz. Firme, general. O Brasil precisa de você mais uma vez. pic.twitter.com/tcNxmI57RJ — Sergio Moro (@SF_Moro) May 17, 2022

