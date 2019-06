Gestão de Leite abre portas para investimento privado no Porto de Rio Grande

publicidade

Entrou no horizonte do governo do Rio Grande do Sul a possibilidade de um investimento privado dentro do Porto de Rio Grande. A iniciativa funcionaria como uma espécie de "mini-atracadouro" que custaria cerca de R$ 300 milhões. A obra estaria destinada a escoar a produção de celulose do Estado.

Também entrou na pauta da gestão de Eduardo Leite a privatização de teatros em Pelotas, cidade-base do governador. Neste tópico, a intenção seria elaborar uma nova modelagem para a administração das casas.

Após dois dias de extensa agenda no Chile, Leite irá deixar o país na tarde desta quarta-feira. Os últimos compromissos do governador em solo andino serão visitas técnicas a empresas do país ao lado de investidores e empresários chilenos.

Em conversa com a reportagem, o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, afirmou que já organizou diversas missões para diferentes locais do mundo e nunca se sentiu tão amparado como agora. Ele destacou a presença maciça de líderes políticos na comitiva do governo do Estado. Ainda integram o grupo cerca de 40 empresários.

Governador @EduardoLeite_ e presidente da Fiergs, Gilberto Petry, projetam abertura de novos mercados durante missão no Chile @RdGuaibaOficial @correio_dopovo pic.twitter.com/eehfnfhcyN — Lucas Rivas (@lucas_rivas) June 4, 2019

Ampliação no setor florestal

Nessa terça-feira, Leite esteve reunido com executivos da empresa CMPC e indicou ampliar a área de atuação no setor florestal. Ao lado do governador, o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, almejou fechar bons negócios. "O Chile é um pais estratégico para a internacionalização do Brasil e sobretudo para os negócios bilaterais com o RS, tanto no que diz respeito a importações e exportações, quanto em investimentos e cooperação técnica", pontuou.

Em 2018, o Brasil foi o principal parceiro comercial do Chile na América Latina. No ano passado, as exportações do Rio Grande do Sul para o país andino alcançaram US$ 489,7 milhões, o maior valor para os últimos 10 anos, o que significa elevação de 5,6% em valor e 1,7% em volume em relação a 2017.