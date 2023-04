Gonçalves Dias diz à PF que nomes de pessoas que aparecem em imagens foram enviados a Moraes

publicidade

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias afirmou em depoimento à Polícia Federal que todas as pessoas que aparecem nas imagens no terceio andar Palácio do Planalto, em 8 de janeiro, já foram identificadas e os nomes enviados, pelo atual ministro interino, Ricardo Capelli, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta sexta-feira, Moraes determinou a quebra de sigilo até então vigente para as imagens do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto. Segundo Moraes, "inexiste sigilo das imagens, com base na Lei de Acesso à Informação", e "em situações excepcionais, a Administração Pública tem o dever de absoluta transparência na condução dos negócios públicos".

Moraes determinou também que seja enviado ao STF, em 48 horas, todo o material existente sobre o tema, com a preservação integral das imagens, que será aferida em posterior perícia. O ministro mandou, ainda, que no mesmo prazo de 48 horas a Polícia Federal colha o depoimento de todos os servidores do GSI identificados nas imagens do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto.

Veja Também