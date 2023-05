Governador recebe lista tríplice para definir o novo procurador-geral de Justiça

publicidade

O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta segunda-feira, 22, do atual procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, e de integrantes da Comissão Eleitoral do Ministério Público, a lista tríplice para escolha do novo chefe do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

Dornelles, avaliou o encontro como “protocolar” e explicou que é um ato previsto na legislação. “O governador recebeu e disse que vai usar da prerrogativa de escolha, que é o que está na Constituição, dentro do prazo legal”, detalhou Dornelles.

A prerrogativa de escolha à qual o chefe do MP gaúcho se refere é o fato de que Leite não precisa escolher o mais votado para o cargo. Qualquer um dos três integrantes da lista tríplice pode ser apontado pelo governador como novo procurador-geral de Justiça. Estão no páreo os promotores de Justiça Alexandre Saltz, Júlio César de Melo e Maurício Trevisan.

A eleição interna, com quatro candidatos, foi finalizada no fim de semana. Alexandre Saltz, Júlio César de Melo e Maurício Trevisan foram os mais votados, respectivamente. A partir de agora, o governador tem 15 dias para escolher e nomear o futuro chefe do MPRS, que ficará no cargo até 2025.

Veja Também