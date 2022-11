Governador reeleito, Leite repudia ação de bolsonaristas que bloqueiam rodovias no Rio Grande do Sul

publicidade

Reeeleito ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite lamentou as ações de apoiadores do Bolsonaro que estao bloqueando rodovias no Rio Grande do Sul em protesto pela vitória de Lula nas eleições do último domingo.

"Democracia é o regime em que se perde eleições. Quem perde vai para a oposição e pode voltar ao poder daqui a quatro anos, pela força do voto - e não pela força física. Quem quer o bem do Brasil quer estabilidade e respeito à manifestação feita pelo povo nas urnas", pontuou.

Democracia é o regime em que se perde eleições. Quem perde vai para a oposição e pode voltar ao poder daqui a quatro anos, pela força do voto - e não pela força física. Quem quer o bem do Brasil quer estabilidade e respeito à manifestação feita pelo povo nas urnas. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) October 31, 2022

O atual governador, Ranolfo Vieira Júnior, criou um gabinete de crise para gerenciar os bloqueios de rodovias. A primeira reunião acontecerá nesta terça-feira visando evitar prejuízos à sociedade. Estão no grupo membros da Secretaria de Segurança Pública, da Secom, Casa Civil, Defesa Civil, da Procuradoria Geral do RS, da Seltrs e do Daer.

Até o momento, 51 localidades sinalizaram transtornos. As ações se espalham por vias estaduais e federais no Estado.

Veja Também