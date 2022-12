Governo altera regras para gestão de florestas públicas para fomentar mercado de créditos de carbono

publicidade

Com o objetivo de cumprir com o compromisso de reduzir em 50% as emissões de carbono até 2030, o governo federal editou medida provisória que trata sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável. Com as alterações, o contrato de concessão passa a prever o direito de comercializar créditos de carbono e produtos e serviços florestais não madeireiros (todos aqueles que podem ser extraídos da floresta, que não seja a madeira).

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao fomentar o mercado de créditos de carbono cria-se um “enorme potencial de conservação da biodiversidade do Brasil, que conta com uma das maiores áreas florestadas do planeta, correspondendo a 58,5% de florestas nativas ou plantadas em relação ao território”.

Entram na lista de comércio de créditos de carbono: redução de emissões ou remoção de gases de efeito estufa; manutenção ou aumento do estoque de carbono florestal; conservação e melhoria da biodiversidade, do solo e do clima; ou outros benefícios ecossistêmicos, conforme a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, instituída pela Lei nº 14.119/2021.

Entre os serviços florestais não madeireiros: serviços ambientais; acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado para fins de conservação, pesquisa, desenvolvimento e bioprospecção; restauração e reflorestamento de áreas degradadas; atividades de manejo voltadas à conservação da vegetação nativa ou ao desmatamento evitado; turismo e visitação na área outorgada; produtos obtidos da biodiversidade local, entre outros.

Exploração com licenciamento

A exploração das florestas dependerá de licenciamento pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), mediante aprovação prévia do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS). A aprovação do PMFS confere ao seu detentor a licença ambiental para a prática do manejo florestal sustentável, não se aplicando outras etapas de licenciamento ambiental.

As inovações da MP retiram entraves regulatórios da Lei nº 11.284, de 2006, que reduziam a atratividade das concessões em unidades de manejo florestal, conforme evidencia o avanço bastante aquém do potencial das concessões em unidades de manejo florestal, sobretudo na região amazônica. Ainda segundo o Ministério, a medida não traz impactos financeiros ou orçamentários, nem gera diminuição de receita para o ente público.