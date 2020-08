Governo coloca 13 regiões na bandeira vermelha no mapa prévio do Distanciamento Controlado

publicidade

O governo do Rio Grande do Sul classificou, nesta sexta-feira, 13 das 21 regiões na bandeira vermelha no mapa preliminar da 16ª rodada do Distanciamento Controlado.

As áreas que, segundo o governo estadual, apresentaram piora nessa semana e representam alto risco para contaminação para o novo coronavírus foram Lajeado e Santa Cruz do Sul, que se somam às regiões de Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Santo Ângelo, Santa Rosa, Capão da Canoa, Guaíba, Porto Alegre e Pelotas, que se mantiveram com a bandeira vermelha nesta rodada.

As regiões de Erechim, Caxias do Sul, Santa Maria, Bagé e Cachoeira do Sul permanecem com a bandeira laranja, o que representa risco médio para o contágio para o novo coronavírus. Cruz Alta, Ijuí e Uruguaiana passaram, nesta rodada, da bandeira vermelha para a laranja. No total, são oito áreas com esta classificação. Mais uma vez não houve área alguma classificada como bandeira amarela, de baixo risco de transmissão. No entanto, o número de áreas na bandeira vermelha é inferior oa da semana passada.

Nesta sexta-feira, o Rio Grande do Sul se aproximou das 3 mil mortes pelo coronavírus. De acordo com o no boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o sistema de monitoramento registrou 45 novos óbitos nas últimas 24 horas, totalizando 2.993 mortes desde o início da pandemia, e o Estado tem 104.335 infectados.

Os municípios e associações regionais podem apresentar, até as 6h de domingo, pedidos de reconsideração, que serão analisados para que as bandeiras definitivas sejam divulgadas na segunda-feira. A nova fase do Distanciamento Controlado passa a valer oficialmente na terça-feira.

O modelo de cogestão foi aderido, até o fim da tarde desta sexta-feira, por oito regiões que adotaram protocolos menos restritivos à bandeira na qual estão classificados. São elas: Porto Alegre, Canoas, Taquara, Novo Hamburgo, Pelotas, Passo Fundo, Palmeira das Missões e Capão da Canoa.

Números da rodada

De acordo com os dados do governo estadual, o número de novos registros de hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de confirmados com Covid-19 aumentou 12% entre as duas últimas semanas, passando de 1.126 para 1.259. Já os internados em UTI por SRAG reduziu 3% entre as duas últimas quintas-feiras (958 para 925). O levantamento completo está dispnoível neste link.

O número de internados em leitos clínicos com Covid-19 no Estado reduziu de 958 para 925 (5%), o de internados em leitos de UTI com Covid-19 reduziu de 723 para 706 (2%), e o número de leitos de UTI adulto livres para atender Covid-19 aumentou de 567 para 582 (3%) ao longo do período.

Já o número de casos ativos reduziu 8% entre as duas últimas semanas (de 7.469 para 6.837), mas a quantidade de óbitos por Covid-19 aumentou 3% entre as duas últimas quintas-feiras: de 353 para 365.

As regiões com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos sete dias, por local de residência do paciente, são Porto Alegre (336), Caxias do Sul (155), Canoas (138), Passo Fundo (115) e Novo Hamburgo (99).