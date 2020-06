Governo do RS anuncia chamamento de concursados do IGP e da Brigada Militar

publicidade

O governador do Estado, Eduardo Leite, informou nesta quinta-feira, durante transmissão virtual, que assinou o edital de chamamento de 97 servidores do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e a nomeação de 875 servidores da Brigada Militar, que já estão fazendo curso de formação.

"Serão chamados técnicos e peritos, que vão fazer parte do nosso IGP, área fundamental da segurança pública para que possamos, através dessa perícia, ter a condição de atender melhor aos cidadãos na prestação de serviços de segurança", afirmou Leite.

Segundo ele, o chamamento e a nomeação de novos profissionais da área de segurança se dá "para que possamos continuar observando a melhoria dos indicadores de segurança pública no nosso Estado". "A segurança pública é um serviço importante, de responsabilidade do Estado, e que se faz com servidores em diversas áreas", reiterou.

Os editais, conforme Leite, devem ser publicados no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira.