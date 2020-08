Governo do RS define 12 regiões em bandeira vermelha

publicidade

O governador Eduardo Leite divulgou, nesta segunda-feira, que 12 das 21 regiões ficarão com a bandeira vermelha na 16ª rodada do Distanciamento Controlado. As áreas de Lajeado e Santa Cruz do Sul apresentaram aumento de contaminação nesta semana e foram classificadas como alto risco para coronavírus. Já Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Taquara, Capão da Canoa, Santo ngelo, Santa Rosa, Palmeiras das Missões, Passo Fundo e Pelotas permanecem em bandeira vermelha nesta rodada.

No mapa prévio, apresentado na sexta-feira passada, haviam 13 regiões consideradas áreas de alto risco de contágio com o coronavírus. O gabinete de crise aceitou o pedido de reconsideração somente da região de Guaíba, que vai para a bandeira laranja nesta semana. Nenhum município gaúcho teve recurso deferido nesta rodada.

Além de Guaíba, ficam na bandeira laranja: Uruguaiana, Guaíba, Cruz Alta, Ijuí, Santa Maria, Erechim, Bagé, Caxias do Sul e Cachoeira do Sul.

As regiões da bandeira vermelha devem seguir maiores restrições para prevenir o contágio a partir da meia-noite desta terça-feira até o dia 31 de agosto.

Nesta segunda-feira, o Rio Grande do Sul ultrapassou 3,1 mil mortes por coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o território gaúcho chegou na marca de 3.102 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia e totaliza 109.953 casos confirmados da doença em 97% do Estado – 484 das 497 cidades.

As 12 regiões em bandeira vermelha agregam 302 municípios, com 7.719.002 habitantes, que representa 68,1% da população gaúcha. Dentre elas, 130 cidades, que possuem 613.419 habitantes (5,4% da população) poderão adotar medidas da bandeira laranja por não registrarem hospitalização e óbito por Covid-19 nos 14 dias anteriores à apuração. As cidades poderão adotar protocolos próprios para as atividades desde que mantenham atualizadas os respectivos sistemas de informações.

As regiões que estão classificadas em bandeira vermelha que estão em cogestão são Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas e Lajeado , que podem adotar protocolos menos restritivos dentro do que foi estabelecido na nova fase do Distanciamento Controlado. Uruguaiana está com pedido pendente para ter protocolos próprios.

Porto Alegre candidata a bandeira laranja

De acordo com os dados apresentados em transmissão ao vivo nas redes sociais, a região de Porto Alegre já poderia ser classificada com a bandeira laranja por apresentar estabilização em hospitalização, diminuição de casos ativos sobre recuperados e óbitos decrescentes, conforme explicou Leite. "Tem indicadores bastantes positivos. Se nesta semana se confirmar, uma redução por mais uma semana, muito possivelmente a região estará na bandeira laranja na próxima semana. Se continuar nesta trajetória de redução, e se o Estado não se agravar, Porto Alegre é candidata a bandeira laranja na próxima semana", disse.

Turismo na Serra

Leite também comentou a movimentação na Serra gaúcha neste final de semana. De acordo com o governador, a cena é lamentável e que vai em uma direção completamente oposta à prevenção da contaminação do novo coronavírus. "Não é fácil para ninguém, mas há de se ter a compreensão que não voltamos ao normal, por isso que ainda se impõe restrições", alertou.

"Não queremos punir a economia e a economia da Serra é ligada ao turismo. Há uma série de permissões que contemplam esta economia, mas quando o bom senso não coopera, há notificação e a punição aos casos flagrantes de desrespeito a legislação e as normas", completou.