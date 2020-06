Governo libera R$ 300 milhões para Ministério da Defesa combater a Covid-19

publicidade

O governo federal autorizou o crédito extraordinário de R$ 300 milhões para o Ministério da Defesa atuar no combate ao novo coronavírus. A Medida Provisória foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (26). O texto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

Pandemia no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil chegou nessa quinta a 54.971 mortes e 1.228.114 casos confirmados os números da Covid-19. O país é o segundo mais atingido pela doença em todo o mundo. De acordo com balanço divulgado pela pasta, foram 1.141 óbitos e 39.483 infectados nas últimas 24 horas.

Auxílio

Nessa quinta-feira, o presidente afirmou que o governo estuda liberar mais três parcelas do auxílio emergencial, pago a trabalhadores informais, desempregados e autônomos como forma de atenuar os efeitos do novo coronavírus na economia. O anúncio foi feito durante transmissão ao vivo em rede social, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ainda segundo o presidente, as novas parcelas vão ter valores decrescentes.

"O auxílio emergencial vai partir para uma adequação. Serão com toda certeza R$ 1.200 em três parcelas. Deve ser dessa maneira, estamos estudando: R$ 500, R$ 400 e R$ 300", afirmou Bolsonaro. Inicialmente, o auxílio de R$ 600 seria pago por três meses, a contar de abril passado. Cada pagamento custa cerca de R$ 51 bilhões mensais aos cofres públicos.