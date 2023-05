Governo Lula cria grupo para fazer auditoria em programa liderado por Michelle Bolsonaro

publicidade

O governo federal criou nesta quinta-feira um grupo de trabalho para fazer uma varredura nas informações do extinto Pátria Voluntária, programa criado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o objetivo de fortalecer o voluntariado no Brasil e que era liderado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A criação desse colegiado atende a uma recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU), que constatou indícios de irregularidades no programa e sugeriu ao Executivo adotar providências para dar transparência ativa aos atos administrativos de seleção, gestão e controle de prestações de contas das entidades beneficiárias dos recursos do projeto.

O TCU realizou uma auditoria no Pátria Voluntária e identificou, por exemplo, ausência de critérios objetivos e isonômicos para a seleção de instituições sociais beneficiárias dos recursos financeiros privados captados no âmbito do programa, com restrição na participação de instituições no processo seletivo, o que ensejou “destinação ilegal dos recursos por parte da Casa Civil”.

Além disso, o processo de fiscalização conduzido pelo tribunal apontou a ausência de publicação, no portal do programa Pátria Voluntária, das atas dos conselhos consultivos e de solidariedade e a ausência de publicação dos resultados das avaliações das instituições sociais no âmbito dos processos de cadastramento, credenciamento e habilitação para as convocatórias.

O grupo de trabalho instituído pela gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai identificar os documentos e as informações que deverão ser colocados em transparência ativa para atendimento à recomendação do TCU e apontar as necessidades de melhoria e propor ações de governança pública relacionadas à guarda e disponibilização de informações.

O colegiado terá duração de 90 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Farão parte do grupo representantes da Secretaria de Administração, da Secretaria de Controle Interno e da Subsecretaria de Governança Pública, pastas que fazem parte da Casa Civil.

