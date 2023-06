GSI investigará agressões contra jornalistas durante coletiva de Nicolás Maduro

publicidade

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) informou nesta quarta-feira (31) que vai apurar as agressões sofridas por jornalistas durante a cobertura profissional da Cúpula dos Países da América do Sul, realizada na última terça-feira (30), no Palácio do Itamaraty, em Brasília. As agressões ocorreram durante uma coletiva de imprensa improvisada do ditador venezuelano Nicolás Maduro.

Houve um princípio de tumulto enquanto os jornalistas tentavam se aproximar e questionar o político. Profissionais da imprensa foram agredidos pela equipe do ditador venezuelano e por seguranças supostamente ligados ao GSI.

Uma jornalista foi agredida com um soco no peito, enquanto outro profissional foi pego por seguranças pelo terno na altura do pescoço. Depois das agressões, as vítimas foram atendidas pela equipe do governo brasileiro.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que "lamenta o incidente no qual houve agressão a profissionais de imprensa, ao final da Reunião de Presidentes da América do Sul". A pasta também comunicou que "providências serão tomadas para apurar responsabilidades".