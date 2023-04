Haddad e Costa são nomeados para Conselho de Itaipu

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu trocar os membros do Conselho de Itaipu. Foram exonerados três ex-ministros do governo Bolsonaro: Adolfo Sachsida, Bento Albuquerque (ambos ocuparam a pasta de Minas e Energia) e Carlos Alberto Franco França (Relações Exteriores).

Os atuais titulares dessas pastas foram nomeados: o ex-senador Alexandre Silveira e Mauro Vieira, respectivamente. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e de Gestão e da Inovação, Esther Dweck, também foram nomeados para o colegiado.

Por indicação de Bolsonaro, os ex-conselheiros tinham mandato em Itaipu até maio de 2024. O regimento da empresa, porém, permite a substituição a qualquer tempo. Bento Albuquerque, envolvido no caso das joias do ex-presidente, recebia R$ 34 mil mensais no cargo.

