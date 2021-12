Helio Lopes recebe alta após ser internado com embolia pulmonar

publicidade

Após ser internado com embolia pulmonar no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, o deputado federal Helio Lopes (PSL-RJ) recebeu alta hospitalar na noite dessa segunda-feira. O deputado disse que passa bem e não sentiu dor.

"Na sexta-feira eu tive uma dor muito forte, achava que era uma dor na coluna e vim parar no HFA. Depois de vários exames, descobriram que eu tive uma embolia pulmonar. Depois de muita medicação e outros exames, eu obtive alta", disse.

"Hoje eu estou muito bem. Não venho sentindo mais nenhuma dor e digo que a luta continua. A luta continua juntamente na lealdade com o presidente Jair Bolsonaro para poder tirar o Brasil desse lamaçal em que a esquerda o colocou", complementou.

Lopes contou também que dormiu em casa “muito bem” de segunda para terça e que a medicação está fazendo o efeito desejado. "Eu só tenho a agradecer a Deus pela cura e a vocês pela corrente positiva em prol da minha recuperação."

O parlamentar é aliado do chefe do Executivo e é constantemente visto em eventos no Palácio do Planalto. Bolsonaro comentou sobre o problema de saúde do deputado durante agenda pública no final de semana e chegou a associar a internação de Lopes a um possível efeito da vacina contra a Covid-19, o que não foi comprovado.