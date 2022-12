Ibaneis confirma Anderson Torres na Secretaria de Segurança do DF

publicidade

O ministro da Justiça, Anderson Torres, vai reassumir a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal a partir do ano que vem. O governador Ibaneis Rocha (MDB) confirmou a informação ao R7 nesta segunda-feira. O atual secretário, Júlio Danilo Ferreira, segue no cargo até 31 de dezembro, quando retornará à função de delegado da Polícia Federal (PF).

Torres é advogado e delegado da PF. Atualmente, ocupa o cargo de ministro da Justiça no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Foi chefe de gabinete do ex-deputado federal Fernando Francischini (PSL-PR). Na Câmara dos Deputados, coordenou comissões sobre temas relacionados à segurança pública e combate ao crime organizado.

Ele já chefiou a Secretaria de Segurança Pública do DF entre 2019 e 2021. Deixou o cargo em março do mesmo ano para aceitar o convite de Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública.