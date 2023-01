Ibaneis Rocha deixa prédio da PF após duas horas de depoimento

publicidade

Alvo de inquérito, o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) deixou a sede da Polícia Federal em Brasília, nesta sexta-feira (13), após prestar depoimento. Ele deixou o prédio acompanhado dos advogados, sem falar com a imprensa. O depoimento foi prestado de forma espontânea, segundo informou ao R7 um dos advogados do governador afastado, Cléber Lopes. Ibaneis chegou na sede da PF, na Asa Norte, um pouco antes das 11h e deixou o prédio às 13h50. Ibaneis foi afastado por 90 dias do governo por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, referendada nesta quinta-feira (11) pelo plenário da Corte. O afastamento ocorreu após atos de vandalismo nas sedes dos três Poderes, no último domingo (8), em Brasília.

Reeleito nas eleições de 2022, o governador afastado disse, na última quarta-feira (11), que acredita ter havido sabotagem de policiais militares durante os atos de vandalismo que depredaram os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF. Por meio dos advogados que o representam, Alberto Toron e Cléber Lopes, Ibaneis alega ter recebido informações incorretas sobre as ações de segurança na Esplanada dos Ministérios.

"O desenvolvimento das investigações tem, a cada dia, revelado e trazido fatos novos, que indicam uma espécie de sabotagem na ação de policiais militares. Indicam também que ele teve informações erradas e falseadas e que, portanto, não se pode dizer, de maneira nenhuma, que estivesse conluiado com o movimento que se deu no último domingo (8)", afirmaram os advogados na ocasião.

Novo inquérito

O ministro Alexandre de Moraes decidiu instaurar novo inquérito para apurar indícios de atuação criminosa do governador afastado do Distrito Federal e dos comandantes da Segurança Pública do DF no dia dos atos de vandalismo registrados no último domingo (8), em Brasília. A decisão de Moraes atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e foi publicada no Diário da Justiça desta sexta-feira (13). Além de Ibaneis, serão investigados o ex-secretário de Justiça do DF Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança Pública interino do DF Fernando de Sousa Oliveira e o ex-comandante da Polícia Militar do DF Fábio Augusto Vieira.

