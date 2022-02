Idenir Cecchim assume prefeitura de Porto Alegre nesta segunda-feira

publicidade

Idenir Cecchim (MDB) assumirá a prefeitura de Porto Alegre na próxima semana. Com a viagem do prefeito Sebastião Melo (MDB) para Brasília e o afastamento do vice Ricardo Gomes (Dem), que estará de férias até sexta-feira, o presidente da Câmara de Porto Alegre estará nesse período à frente do Paço Municipal. Cecchim deverá permanecerá no cargo até a noite de quarta-feira. A transmissão de cargo será na segunda-feira, pela manhã.

Durante o afastamento de Cecchim, o vereador Giovane Byl (PTB), primeiro vice, assume a presidência da Casa. Com isso, ele ficará a frente dos trabalhos nas duas sessões deliberativas previstas para a semana.