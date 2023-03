Indicados ao BRDE e Badesul devem ser sabatinados na semana que vem

publicidade

As indicações do governo de Eduardo Leite (PSDB) para as cadeiras do RS no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e ao comando do Badesul tiveram requerimentos publicados nesta quinta-feira. Os indicados devem ser sabatinados pela Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Patrícia Alba (MDB), no próximo dia 30.

Recomendada pela presidente da comissão, a arguição do ex-governador Ranolfo Vieira Junior e do ex-secretário da Fazenda Leonardo Bussato, indicados para cadeiras na diretoria do BRDE, e do ex-secretário de Planejamento Claudio Gastal, escolhido pelo governo como diretor-presidente do Badesul, deverá ser conjunta. O objetivo é agilizar o processo. Ranolfo será indicado, posteriormente, à presidência no banco dentro do rodízio entre os estados da Região Sul, ao chegar a vez do RS.

"Trata-se de um rito estabelecido pelo regimento da Assembleia. Em razão da importância dos cargos, ouvir os indicados é demonstrar respeito e mostrar compromisso com a população", afirmou Patrícia Alba. Após ouvirem os três, seguindo o regimento interno, a comissão escolherá um relator para cada uma das indicações e, após apreciar os relatórios, a confirmação dos nomes ainda dependerá do Plenário.