Jair Bolsonaro desembarca em Porto Alegre para agendas no Rio Grande do Sul

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a Porto Alegre por volta das 11h30min. Ele foi recepcionado por centenas de apoiadores no portão ao lado do Terminal 2 do Aeroporto Salgado Filho. Bolsonaro atendeu aos presentes de forma breve, com acenos e selfies, deixando o local, onde estavam deputados estaduais, federais e outros políticos de partidos alinhados ideologicamente, antes das 11h40.

O ex-presidente, que se encontra inelegível por decisão do TSE em três processos, vem ao RS para participar de eventos partidários do PL. Após almoçar em uma churrascaria, na avenida Farrapos, na Capital, Bolsonaro vai até o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde o PL filia 17 prefeitos, vices e pré-candidatos à prefeitura no pleito de 2024.

No final da tarde, o ex-presidente participa de ato no Parcão, na Capital, às 18h30. Na manhã deste sábado, ele estará em evento do PL Mulher, com a ex-primeira-dama Michelle, que preside o segmento nacionalmente. Ela não desembarcou com Bolsonaro, chegando em voo distinto.

Bolsonaro foi recepcionado por apoiadores / Foto: Mauro Schaefer

