Jair Renan tem celular, HD e anotações apreendidos em operação da Polícia Civil

Alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal nesta quinta-feira, o filho "04" do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, teve contra si um mandado de busca e apreensão. A ação, que faz parte da operação Nexum e investiga um grupo suspeito de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro, apreendeu um celular, HD e anotações de Renan, segundo informações do jornal O Estado de São Paulo.

Os investigadores cumpriram mandados em dois endereços de Jair Renan: um apartamento em Santa Catarina e outro na área nobre de Brasília. No total, a ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão e, segundo a PCDF, tinha como objetivo “reprimir a prática, em tese, de crimes contra a fé pública e associação criminosa, além de crimes cometidos em prejuízo do erário do Distrito Federal”.

Em nota, o advogado de Jair Renan, Admar Gonzaga, afirmou que não houve recondução do “04″ para depoimento. A defesa ainda disse que não teve acesso aos autos da investigação ou informações sobre os fundamentos da decisão. Segundo Gonzaga, Renan afirmou estar “surpreso, mas absolutamente tranquilo com o ocorrido”.

