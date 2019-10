Joice afirma que deixa liderança do governo no Congresso com dever cumprido e fala em traição

publicidade

Destituída pelo presidente Jair Bolsonaro da liderança do governo no Congresso nesta quinta, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou que sai do cargo com dever cumprido e que "sabia que poderia esperar traição". Em uma série de mensagens compartilhada em sua conta no Twitter, ela considerou que seu desempenho foi fundamental para aprovar reformas durante o ano e disse que ganhou "alforria" e mais tempo para cuidar de seu mandato e de seus planos para concorrer à prefeitura de São Paulo nas eleições do próximo ano.

Deixo a liderança no Congresso com dever cumprido. Articulei Reforma da Previdência em todo país, aprovei o PLN q deu ao PR @jairbolsonaro R$248 BI e o salvou de um impeachment, contive inúmeras crises. Ñ me importo com a ingratidão. Meu couro é duro. Sigo pelo apoiando O BRASIL! — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) October 17, 2019

A deputada afirmou que trabalhou intensamente "para salvar o governo de crises, aprovar pautas importantes para o país, apagar incêndios durante todos esses meses". Ela também alertou que, "todas as vezes que tentaram puxar meu tapete eu caí para cima!".

Não nasci líder, não preciso disso. Trabalhei 20h por dia para salvar o governo de crises, aprovar pautas importantes para o país, apagar incêndios durante todos esses meses. Agora ganho minha alforria e mais tempo para cuidar do meu mandato e da minha candidatura à prefeitura — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) October 17, 2019

E como eu disse muitas vezes: “EU JAMAIS SERIA A PRIMEIRA A TRAIR”. Então, nunca trairia, mas sabia q poderia esperar a traição. Nada me abala. Todas as vezes que tentaram puxar meu tapete eu caí para cima! Então esperem...🇧🇷 — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) October 17, 2019

Por fim, a ex-líder do governo no Congresso garantiu que segue firme no combate à corrupção e apoio Bolsonaro "enquanto ele realmente quiser combater a corrupção, sem jeitinho, sem flexibilIzar, sem carteiradas, sem protecionismo a quem quer que seja. Se houver esse compromisso mantido com o Brasil, seguiremos juntos".

Continuo firme no combate à corrupção e apoio o PR @jairbolsonaro enquanto ele realmente quiser combater a corrupção, sem jeitinho, sem flexibilIzar, sem carteiradas, sem protecionismo a quem quer que seja. Se houver esse compromisso mantido com o Brasil, seguiremos juntos. — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) October 17, 2019

A jornalista foi substituída pelo senador Eduardo Gomes (MDB-TO) no cargo nesta tarde. Em meio à crise do PSL, situação dela ficou insustentável no governo na quarta-feira, quando assinou uma lista de apoio à permanência de Delegado Waldir (GO) na liderança do partido na Câmara, enquanto o presidente articulou para que um dos seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (SP), assumisse o lugar.