Jornalista do CP recebe comenda do Ministério Público de Contas

Na data em que se comemorado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, a jornalista do Correio do Povo Flavia Bemfica, recebeu a Comenda Ministro Guilhermino Cesar, do Ministério Público de Contas (MPC), pela liberdade de expressão.

A honraria, entregue pelo procurador-geral do MPC, Geraldo Costa da Camino, também foi concedida a outros oito jornalistas, reconhecidos “por sua destacada atuação relativamente ao controle da administração pública”. O evento ocorreu na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), com a presença de seu presidente, conselheiro Alexandre Postal.