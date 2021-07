José Serra tem alta médica após ser diagnosticado com Covid-19

publicidade

O senador José Serra (PSDB) teve alta médica e deixou o Hospital Sírio Libanês, na Bela Vista, no Centro de São Paulo, neste sábado. O tucano foi internado no dia 22 de junho, após ser diagnosticado com a Covid-19.

Apesar de estar assintomático, ele ficou isolado para tratar uma pneumonia leve. Na terça-feira, ele havia deixado o protocolo de isolamento, que fazia há duas semanas. "O parlamentar novamente agradece a todas as mensagens e manifestações de apoio e carinho que recebeu durante o período", disse a assessoria de imprensa do senador.

Na ocasião da internação, em 22 de junho, a assessoria havia declarado que o isolamento era uma medida preventiva. "Sua hospitalização é preventiva e para realização de exames, e garante também a segurança de familiares e pessoas próximas ainda não vacinadas", acrescenta.