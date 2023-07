Justiça determina que Twitter remova publicação de Jean Wyllys contra Eduardo Leite

publicidade

A pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), a Justiça determinou que o Twitter remova a publicação em que o ex-deputado federal Jean Wyllys ataca o governador Eduardo Leite.

De acordo com o MPRS, o Poder Judiciário também determinou a quebra de sigilo de dados do perfil do investigado. A plataforma terá cinco dias para fornecer os dados. Por conta da publicação feita em 14 de julho, Wyllys é investigado por injúria contra funcionário público e por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, ambos os delitos praticados nas redes sociais.

As declarações de Wyllys levaram Leite a ingressar com uma representação contra o ex-deputado. "A exemplo do que fiz quando fui atacado com declarações homofóbicas por Roberto Jefferson e Jair Bolsonaro, decidi ingressar com representação contra Jean Wyllys pelas falas preconceituosas e discriminatórias contra mim", escreveu o governador ao explicar a decisão.

Os dois discutiram depois que Wyllys chamou Leite de "gay com homofobia internalizada" e o governador rebateu com "manifestação deprimente. Lamento sua ignorância". Tudo isso por conta das escolas cívico-militares, modelo educacional encerrado pelo governo Lula na semana passada.

