Líderes internacionais condenam bombardeio russo

publicidade

A Casa Branca condenou o "pavoroso" ataque russo contra uma aldeia do leste da Ucrânia, no qual morreram ao menos 51 pessoas, nesta quinta-feira (5). Já o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, declarou, por sua vez, estar "abalado e triste" com o ataque, em uma mensagem publicada por seu gabinete na rede social X, antigo Twitter.

Por meio da secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, o país também ressaltou a vontade de continuar ajudando Kiev em reação à operação militar de Moscou. "É incrivelmente pavoroso para o povo da Ucrânia. Por isso estamos fazendo tudo o que podemos para ajudar a Ucrânia", disse Jean-Pierre em entrevista coletiva.

O secretário-geral das ONU, António Guterres, "condena firmemente" o bombardeio da Rússia à aldeia de Groza, no leste da Ucrânia. "Nossos observadores de direitos humanos visitarão o local para coletar informações. A prestação de contas é crucial", acrescentou.

O bombardeio

Pelo menos 51 pessoas morreram em um bombardeio russo enquanto participavam de um velório em uma aldeia na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, anunciaram as autoridades ucranianas nesta quinta-feira (5).

Foto: Laurence SAUBADU, Maria-Cecilia REZENDE, Valentin RAKOVSKY, Sylvie HUSSON / AFP.

Uma criança está entre as vítimas fatais do bombardeio.

A pequena localidade de Groza está situada a mais de 30 quilômetros da cidade de Kupiansk, em uma área onde as forças russas tentam recuperar o território que perderam ante as tropas ucranianas no ano passado.

Veja Também