Lacalle Pou visita o Brasil em sua primeira viagem ao exterior como presidente

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, viaja nesta quarta-feira ao Brasil, onde se reunirá com o colega Jair Bolsonaro, em sua primeira visita ao exterior como chefe de Estado, informou seu gabinete. Lacalle Pou participará em um almoço na residência oficial de Bolsonaro, o Palácio da Alvorada, em Brasília, de acordo com fontes do governo brasileiro.

O chanceler uruguaio, Francisco Bustillo, e o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também participarão no encontro. A reunião deve abordar temas como o comércio entre os dois países e a pandemia de Covid-19.

"A intenção não é outra que poder avançar no relacionamento bilateral e colocar sobre a mesa todas as questões da rica relação que historicamente existe entre Uruguai e Brasil", declarou Bustillo ao jornal uruguaio El País na semana passada.

Lacalle Pou, que assumiu a presidência uruguaia no dia 1 de março de 2020, ainda não havia feito nenhuma viagem oficial ao exterior no período de pandemia. Bolsonaro compareceu à posse de Lacalle Pou no ano passado.

