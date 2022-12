Leite anuncia futura secretária da Fazenda

publicidade

O governador eleito, Eduardo Leite (PSDB), anunciou, na manhã desta quarta-feira (21), os nomes de mais dois integrantes do próximo governo.

A próxima secretária da Fazenda será Pricilla Maria Santana, funcionária de carreira do Ministério da Fazenda, onde desde 2015 desempenhava as funções de subsecretária de Relações Financeiras e Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Leonardo Busatto, que ocupa a titularidade da pasta desde o mês de agosto, passará a comandar uma das duas diretorias nas quais o RS tem assento no BRDE. A outra, conforme anunciado ontem, será ocupada pelo atual governador, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB).

Participação no Regime de Recuperação Fiscal

A futura secretária participou da formulação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e, por parte do governo federal, também das negociações feitas para a adesão do RS ao mesmo

Durante a coletiva de imprensa que sucedeu o anúncio, ela lembrou que o programa prevê discussões anuais sobre suas condições, e possibilidade de repactuações.

Já sobre a negociação dos estados com a União em relação as perdas decorrentes da mudança no ICMS sobre combustíveis, destacou que o estabelecido neste mês no âmbito das tratativas intermediadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é de um prazo de 120 dias para negociação.

Questionados sobre se o RS prefere que as perdas sejam compensadas na forma de abatimento no pagamento das parcelas da dívida ou repasses diretos, tanto Pricilla quanto Leite responderam que o Estado considera os repasses como a melhor opção.