Leite apresenta na segunda-feira aos deputados projeto de reestruturação do governo do RS

O governador reeleito, Eduardo Leite (PSDB), encaminhou convites aos deputados da atual legislatura para encontro nesta segunda-feira, às 16h30, no Centro Administrativo do Estado, onde acontece a transição. No ato, Leite apresentará o projeto de reestruturação do governo. O texto, assim como a proposta de mudanças em remunerações, como nas Funções Gratificadas, serão entregues à Assembleia na próxima terça-feira, às 13h30, pelo governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB). Ambos estarão com regime de urgência.

O objetivo do Executivo é o de que as propostas sejam votadas antes do recesso. Segundo o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, porém, caso não seja possível, haverá uma convocação extraordinária. Os projetos ainda não estão completamente finalizados e o grupo de trabalho responsável pela tarefa passará o fim de semana atuando para fechar os materiais até segunda-feira.

A proposta de reestruturação, como já antecipada pelo Correio do Povo, envolverá separação, fusão e criação de secretarias. O projeto relativo às remunerações é mais complexo. Lemos afirmou que o objetivo é o de corrigir distorções, que foram sendo criadas ao longo do tempo. Entre os exemplos estão as carreiras da segurança e do magistério, que passaram por mudanças.

“Alguns diretores, que exercem as mesmas funções e têm as mesmas responsabilidades, mas em pastas distintas, recebem vencimentos diferentes. As alterações foram ocorrendo com o tempo, sem nunca ter sido feito um mapa do governo como uma coisa única. É o que estamos finalizando. O trabalho foi hercúleo", disse Lemos, em entrevista ao programa "Esfera Pública", da Rádio Guaíba, em referência ao tempo de análise, que ocorreu apenas durante a transição.