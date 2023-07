Leite confirma que modelo estadual de escolas cívico-militares vai ser mantido no RS

publicidade

Em agenda nos Estados Unidos, o governador Eduardo Leite usou a conta pessoal do Twitter para confirmar a informação de que o governo gaúcho vai manter o programa estadual de escolas cívico-militares em 18 instituições de ensino que seguem o modelo. A informação havia sido repassada à Rádio Guaíba, na noite desta quinta-feira, pela assessoria da Secretaria Estadual da Educação (Seduc).

Das 43 escolas que seguem o modelo cívico-militar no Rio Grande do Sul, 25 aderiram ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), do governo federal. Nessas, a iniciativa vai ser extinta, de forma progressiva, obedecendo a ofício encaminhado pelo Ministério da Educação (MEC), durante a semana. Já as 18 escolas que fazem parte de uma iniciativa semelhante, de gestão estadual, manterão o perfil cívico-militar.

O modelo estadual, com financiamento local, também difere do federal porque, em vez de usar reservistas das Forças Armadas como monitores, contrata PMs na mesma situação. O governo sustenta que, nas 18 escolas cívico-militares da esfera estadual, “a avaliação da comunidade escolar quanto ao funcionamento é positiva”.

Criado em 2019, o programa de escolas cívico-militares permitiu a escolas públicas regulares aderirem a um formato compartilhado, que une educadores civis e militares. Os civis, professores concursados da rede estadual, seguem responsáveis pela parte pedagógica, enquanto a gestão administrativa e comportamental, que aplica disciplina aos alunos, passa para os militares.

