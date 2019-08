Leite diz que argentinos “serão bem recebidos” no Rio Grande do Sul

publicidade

O governador gaúcho, Eduardo Leite, disse respeitar o processo político da Argentina e a decisão que considerou legítima de seus eleitores. Os argentinos foram às urnas no último domingo para votar nas primárias presidenciais e o resultado apontou vitória do oposicionista Alberto Fernandéz. Leite se manifestou nesta quarta-feira, após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que o Rio Grande do Sul pode virar uma nova Roraima caso a chapa de oposição a Maurício Macri venha a ganhar as eleições no país vizinho.

A frase foi uma referência à migração de venezuelanos que buscam refúgio do regime de Nicolás Maduro no estado do norte do país. Eduardo Leite disse que o Rio Grande do Sul tem interesse em receber estrangeiros. “Todos os argentinos que quiserem vir serão bem recebidos por parte de todos os gaúchos”, afirmou.

Neste domingo, a Argentina realizou eleições presidenciais primárias. O candidato peronista Alberto Fernández venceu a coalizão liderada pelo atual presidente, Mauricio Macri. A chapa de oposição obteve 47% dos votos contra 32% da situação. Fernández tem como candidata a vice a ex-presidente Cristina Kirchner. Durante entrega de obras no Rio Grande do Sul, na segunda-feira, Bolsonaro se referiu aos kirchneristas como “esquerdalha”.

Eduardo Leite evitou falar em nomes, mas disse esperar pela “melhor solução” na Argentina. O governador gaúcho ressaltou que o sucesso da economia vizinha influencia o comércio no Rio Grande do Sul. “Torcemos para que a Argentina tenha o melhor encaminhamento no seu processo eleitoral”, concluiu.

A votação que deu vitória aos kirchneristas foi na etapa primária, quando são definidas as candidaturas que vão disputar o pleito oficial. Em 27 de outubro, ocorre o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina.