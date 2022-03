Leite diz que não renunciará para ser candidato a vice-presidente

publicidade

Diante do eminente desembarque do PSDB para o PSD para concorrer a presidência da República, o governador Eduardo Leite afirmou, nesta quinta-feira, nos Estados Unidos, onde participa de missão governamental, que não renunciará ao comandante do Palácio Piratini para ser vice-presidente da República. Só o fará se for como cabeça de chapa. A manifestação foi feita durante palestra apresentação na Elliott School of International Affairs, em Washington.

Para concorrer a qualquer cargo na eleição deste ano que não seja a reeleição, Eduardo Leite precisa deixar o comando do Palácio Piratini até o início de abril. Neste caso, assumirá a função o vice, Ranolfo Vieira Júnior.

O caminho para Leite entrar na disputa ficou livre na noite desta quarta-feira, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), anunciou que não concorreria ao Planalto para poder concentrar as atenções no comando do Senado.