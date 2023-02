Leite enviará projeto do piso do Magistério nos próximos dias à Assembleia Legislativa

publicidade

O governador Eduardo Leite (PSDB) deverá protocolar ainda nesta semana o projeto que prevê a atualização do piso do Magistério. Nesta segunda-feira, Leite reuniu a bancada aliada no Palácio Piratini para detalhar o impacto e a importância da proposta, assim como tratou das ações de combate aos efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul.

Em relação ao piso, a expectativa é de que o governador apresente antes do protocolo o projeto aos integrantes do Cpers-Sindicato, com quem tem mantido reuniões desde o início do ano sobre o tema. O projeto prevê a aplicação do piso nacional de R$ 4.420,55. Assim, o reajuste será de 9,459% na tabela inteira do subsídio, o salário de entrada será de R$ 4.641,45 para professores com licenciatura plena (40 horas). O custo anual é estimado em R$ 430 milhões.

Na proposta, o reajuste se aplicará exclusivamente aos subsídios mensais e será proibida a repercussão. Além disso, fica absorvida a parcela de irredutibilidade. Na apresentação, Leite detalhou ainda as medidas que já foram adotadas em relação às finanças no Estado, como as reformas administrativa e da previdência, a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal e privatizações e concessões. Em relação às ações envolvendo a educação, o governador ressaltou o programa ‘Avançar’, que destina cerca de R$ 1,3 bilhão de recursos para estrutura, tecnologia, equipamentos e qualificação, entre outros.