Leite faz críticas ao PSDB, enquanto Kassab o espera

Após uma semana de missão governamental aos Estados Unidos, o governador Eduardo Leite, ainda no PSDB, antecipou para este domingo o retorno para o Brasil ainda sob a incógnita se deixará o ninho tucano e migrará para o PSD e se vai tentar a Presidência. Porém, antes de embarcar, o governador não poupou críticas ao PSDB. No final do ano passado, Leite perdeu as prévias internas para a presidência para o governador de São Paulo, João Doria.

“Mas de fato o próprio PSDB tem dado sinais de dificuldade de corresponder ao espírito que motivou a criação do partido há mais de 30 anos. E bom, eu tenho meus princípios, meus valores, o que me norteia na dificuldade política. Eu acima de tudo quero poder contribuir com um projeto nacional”, afirmou ele, após dizer que não estava confortável para falar sobre sair do partido.

Após, fez elogios a atual composição do PSD. “Dentro do contexto que estamos vivendo no Brasil, o PSD tem conseguido atrair muitas lideranças importantes. Nenhum partido é perfeito, são todos feitos por seres humanos, por pessoas com suas falhas, suas virtudes e seus defeitos. Não é diferente no PSD”, afirmou, após cumprir os compromissos oficiais nos EUA.

Enquanto isso, em solo brasileiro, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reafirmou que espera que Leite, seja candidato a presidente da República na eleição de outubro. “O PSD terá candidato a presidente da República e espero que seja Eduardo Leite”, afirmou Kassab durante cerimônia realizada no Rio de Janeiro, para a filiação de Felipe Santa Cruz ao partido. O advogado e ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é pré-candidato a governador do Rio. Kassab centrou seu discurso em elogios a Santa Cruz e ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, presidente estadual do PSD, mas falou brevemente sobre a candidatura de Leite a presidente.

Na próxima quarta-feira, Kassab estará no Rio Grande do Sul para a filiação da ex-senadora Ana Amélia Lemos (PP). Atualmente, Ana Amélia é secretária do governo de Eduardo Leite. Antes dela, o PSD já havia atraído outro integrantes do primeiro escalão gaúcho, o secretário de Apoio à Gestão Administrativa e Política do Governo do Estado, Agostinho Meirelles.



