Leite nega estar fazendo "leilão" entre PSDB e PSD para concorrer à presidência

O governador Eduardo Leite (PSDB) negou na manhã desta quarta, em Porto Alegre, que esteja fazendo uma espécie de "leilão" entre seu atual partido e o PSD, de forma a viabilizar sua pretensão de entrar na corrida presidencial. "Não há nenhum leilão. Eu respeitei as prévias, visitei o João Doria depois, questionei sobre as dificuldades. Ele não só não tem crescido, como tem reduzido nas pesquisas. Daí começou uma nova provocação (sobre a presidência). A situação atual não foi algo que eu procurei, eu fui procurado." As declarações foram feitas na coletiva de imprensa que antecedeu a reunião-almoço "Tá na Mesa", na Federasul, da qual Leite é o palestrante neste início de tarde.

Antes de retornar ao RS da viagem aos Estados Unidos, Leite passou dois dias no centro do país, em diferentes reuniões com lideranças do PSD e do PSDB. O partido de Gilberto Kassab negocia sua filiação, com a promessa de fazê-lo candidato da sigla à corrida presidencial. No PSDB existe um movimento de parte dos caciques para tentar 'zerar o jogo', retirando a pré-candidatura de João Doria (que venceu as prévias partidárias de Leite) à presidência, mas o governador paulista se mantém firme em sua disposição de concorrer.

Ontem, durante as reuniões internas, Leite informou aos tucanos que poderia ficar no partido se fosse ele o candidato à presidência. Hoje, na metade da manhã, já no RS, foi uma das presenças principais no evento da filiação da ex-senadora Ana Amélia Lemos ao PSD, e posou para fotos ao lado do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

Na Federasul, questionado sobre o que o leva a acreditar que pode liderar um projeto que tenta unir em torno de uma única candidatura na terceira via siglas como o MDB e o União Brasil, Leite evitou responder diretamente. Mas sugeriu possuir o que considera as três principais qualidades necessárias a um gestor: capacidade de gestão, capacidade política e capacidade eleitoral.

Nacionalmente, MDB, União Brasil e PSDB articulam um entendimento no sentido de uma candidatura única. Pelo menos por enquanto, contudo, o PSD não tem sido considerado um dos players nestas negociações.

Ante a insistência dos jornalistas em saber o que ainda faltaria para anunciar sua decisão, e se considera possível uma aglutinação de forças de diferentes grandes partidos em torno de seu nome, o governador voltou a se esquivar. "Ainda é prematuro dizer isto. Não quero entrar para dispersar. Acredito na possibilidade de vitória, mas isso precisa ser a convicção de mais gente, mais pessoas, mais lideranças."