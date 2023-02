Leite reúne deputados na próxima terça-feira

publicidade

Na terça-feira, o governador Eduardo Leite (PSDB) receberá para um café da manhã todos os deputados estaduais, independente do alinhamento. A ideia é apresentar o secretariado e falar sobre o Rio Grande do Sul. O saldo da visita de Leite a Brasília também entrará na conversa. O tucano voltou otimista em relação à possível compensação por parte do governo federal das perdas de receita.

Após, ele irá, às 14h, à Assembleia Legislativa, onde fará a entrega da mensagem anual ao Parlamento. O documento irá mostrar a situação do Estado e projetar as ações da gestão para os meses seguintes. Os detalhes foram tratados por Leite com o líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP), e o chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

Segundo Antunes, a estratégia de apresentação de projetos aos parlamentares antes do envio será mantida. A expectativa é de que os primeiros projetos sejam enviados somente em março. Dizem que o ano começa após o Carnaval.