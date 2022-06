Lideranças trabalhistas homenageiam Leonel Brizola

publicidade

Lideranças trabalhistas visitaram o túmulo de Leonel Brizola, em São Borja, nesta terça-feira, dia em que completa 18 anos do seu falecimento. A homenagem contou com a presença do presidenciável do PDT Ciro Gomes e do presidente nacional da sigla, Carlos Lupi. Na noite anterior, houve uma sessão solene na Câmara de São Borja para homenager o político.

Neta de Brizola, a deputada estadual Juliana Brizola lembrou com saudades do avô, falou da família e seu legado. “Queria te dizer que estamos bem, sempre lutando e mantendo vivo teu legado. Batalhamos muito por um país melhor, aquele que o senhor queria para todos os trabalhadores e todas as crianças”, disse a parlamentar.

Ciro Gomes recordou a luta de Brizola por uma educação pública de qualidade, dos sacrifícios que o ex-governador fez pelo povo brasileiro, incluindo 15 anos de exílio durante a ditadura militar e do compromisso que Brizola tinha com as crianças e com o desenvolvimento do Brasil.

Além de Ciro e Carlos Lupi, estiveram presentes o presidente estadual do PDT, Ciro Simoni, o pré-candidato ao governo do Estado, Vieira da Cunha, e os deputados federais Afonso Motta e Pompeo de Matos.