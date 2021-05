Lista tríplice de eleição para procurador-geral de Justiça é entregue ao governo do RS

publicidade

A lista tríplice com o resultado da eleição para procurador-geral de Justiça, no biênio 2021/2023, foi entregue na manhã desta segunda-feira ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no Palácio Piratini.

A lista é formada pelos promotores de Justiça Marcelo Lemos Dornelles, o primeiro da nominata, com 324 votos; Márcio Schlee Gomes, que obteve 319 votos, e Sérgio Hiane Harris, com 309 votos. A eleição ocorreu por votação eletrônica, entre os dias 10 e 15 de maio. O resultado foi divulgado no último sábado.

Na entrega da lista, estiveram presentes o atual procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen, e os integrantes da Comissão Eleitoral do MP, procuradores de Justiça Sérgio Guimarães Britto, Claudio Domingos Mastrangelo Coelho e Sara Duarte Schütz, juntamente com o secretário da comissão, promotor de Justiça Márcio Bressani.