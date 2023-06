Luciano Orsi assume presidência da Famurs

publicidade

Em cerimônia na noite desta terça-feira, em Restinga Sêca, na região da Quarta Colônia, o prefeito de Campo Bom, no Vale do Sinos, Luciano Orsi (PDT) tomou posse como o 42º presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Orsi pretende desenvolver um trabalho de interiorização, em parceria com as associações de municípios, visando promover os potenciais de cada região.

“O municipalismo é a única bandeira”, afirmou ele, na posse, ressaltando o trabalho conjunto dos municípios. Destacou ainda que a atuação será conjunto com o governo do Estado.

Em vários momentos, ressaltou a confiança do seu partido, o PDT, seu único partido. Sobre a disputa interna para a indicação da sigla no rodízio entre as maiores para ocupar a presidência, ressaltou que o partido saiu mais fortalecido.

Prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno (MDB) deixou o cargo destacando o protagonismo dos municípios e a importância da “pressão” de prefeitos em Brasília, em parceria com a CNM, para aprovação de projetos em benefício dos municípios. “A luta dos municípios, que é o elo mais fraco da federação, não pode parar nunca. Precisamos seguir fortes, coesos e unidos pela melhoria da qualidade de vida de quem vive em nossas cidades.”

Leite anuncia repasses

Presente na solenidade, o governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou que foram intensificadas as negociações pela compensação pela perda de arrecadação de ICMS. Conforme o governador, neste ano, o Estado não vai pagar parcelas da dívida com a União, em valor próximo de R$ 1 bilhão, mas vai, proporcionalmente, repassar aos municípios os 25% do ICMS.

Leite afirmou ainda que já no próximo mês o governo deverá destinar R$ 250 milhões adicionais aos municípios por conta da isenção da dívida. O tucano reforçou também compromisso de priorizar projetos municipais em detrimento dos do governo do Estado.