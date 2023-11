Luis Suárez receberá medalha do Mérito Farroupilha na próxima terça-feira

publicidade

A distinção máxima da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul será entregue, na próxima terça-feira, ao centroavante do Grêmio Luis Alberto Suárez Díaz. Proposta pelo deputado estadual Airton Artus (PDT) e pelo deputado licenciado que exerce o cargo de secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella (PDT), a solenidade acontecerá no Vestíbulo Nobre do Legislativo, às 13h.

“A presença dele nas redes sociais e as notícias em todo o mundo relacionando o atleta a Porto Alegre e ao Estado também fazem com que muita gente passe a conhecer a nossa história através do Suárez”, disse o Artus. O deputado proponente, que é sócio do Grêmio, afirma que a "vinda do uruguaio teve um impacto muito grande para todo o esporte, sobretudo ao futebol do Rio Grande do Sul".

Assim como na Assembleia, Suárez receberá uma condecoração no Legislativo municipal. O projeto que concede o título de Cidadão da Capital ao atleta, de autoria do vereador Airto Ferronato (PSB), foi aprovado por unanimidade na Câmara de Porto Alegre. Torcedor do rival Internacional, Ferronato pontuou que ele “colocou Porto Alegre no cenário mundial do futebol”.

A data da homenagem, que aconteceria no último dia 16, na Câmara, teve que ser adiada em função da convocação do jogador para a seleção uruguaia. A assessoria do parlamentar informa que a cerimônia deverá ocorrer na próxima semana, entre os dias 28 ou 29.

*Sob supervisão de Mauren Xavier