Lula chama guerra de "insana" e diz esperar conclusão de acordo entre UE e Mercosul ainda neste ano

Na Espanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou a guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia de 'insana" e disse esperar pela conclusão das negociações entre a União Europeia e o Mercosul ainda neste ano. As declarações foram dadas por Lula nesta terça-feira, 25, durante o Fórum Empresarial Brasil-Espanha.

"Uma guerra insana que é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Uma guerra que eu compreendo perfeitamente bem como é que os meus amigos europeus veem a guerra. Uma guerra que jamais poderia ter acontecido, porque não pode se aceitar que um país invade a integridade territorial de outro país. Mas é uma guerra que não tem ninguém falando em paz", afirmou Lula.

Na sequência, o petista questionou a duração da guerra, iniciada em 24 de fevereiro de 2022. "Porque se ninguém quer construir a paz, ou seja, e os dois lados, o que invadiu está reticente, e o que foi invadido também tem sua razão de estar reticente, eu me pergunto quem é que vai tentar resolver essa situação", emendou.

Lula citou as conversas que teve com os presidentes Joe Biden (Estados Unidos), Emmanuel Macron (França), Xi Jinping (China), por exemplo, na tentativa de "construir um movimento que traga paz" ao continente europeu. Como o R7 mostrou, o Brasil propõe a formação de um grupo de países amigos na tentativa de mediar o conflito. "Eu estou convencido que nós vamos chegar [a paz]. O Brasil está empenhando."

Acordo União Europeia e Mercosul

O presidente brasileiro ainda falou da sua expectativa em torno do acordo entre União Europeia e Mercosul. Lula disse esperar pela conclusão das negociações entre a União Europeia e o Mercosul ainda neste ano. "O Brasil e os sócios do Mercosul estão engajados no diálogo para concluir as negociações com a União Europeia e esperamos ter boas notícias ainda neste ano. É um acordo muito importante para todos e queremos que seja equilibrado e que contribua para a reindustrialização do Brasil", afirmou o presidente.

Coincidentemente, no próximo mandato semestral de ambos os blocos, que se inicia em 1º de julho, o Brasil passará a ocupar a presidência temporária do Mercosul, e a Espanha ocupará o cargo equivalente na UE. A medida, segundo Lula, "permitirá avanços substantivos para a conclusão do acordo".

"Eu acho que a Espanha, na presidência da União Europeia, poderá ajudar muito na conclusão desse acordo, que eu imaginava que seria feito no meu primeiro mandato. E esse acordo não foi feito. Espero que a gente consiga fazer agora."

