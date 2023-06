Lula chega à França para reuniões com quatro países e cúpula feita por Macron

publicidade

Após dois dias de compromissos na Itália, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue nesta quinta-feira para a França, onde vai participar de reuniões bilaterais com ao menos quatro chefes de Estado e da cúpula organizada pelo francês Emmanuel Macron, que vai reunir líderes mundiais para debater mudanças climáticas, entre outros temas.

Na França, Lula vai se reunir primeiramente com Dilma Rousseff, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como banco dos Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em seguida, Lula tem uma série de reuniões bilaterais com os presidentes Cyril Ramaphosa (África do Sul), Miguel Díaz-Canel Bermúdez (Cuba), Ariel Henry (Haiti) e Sultan al Jaber (presidente da COP28, nos Emirados Árabes Unidos).

À noite, Lula discursará no festival Power Our Planet, na capital francesa, que vai contar com os shows de Lenny Kravitz e de Billie Eilish. O convite tinha sido feito pelo vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, que se encontrou com o presidente brasileiro em março deste ano, no Rio de Janeiro. Na época, o petista ganhou de presente um violão autografado pelo inglês.

Na sequência, Lula participa de um jantar oferecido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, aos chefes de Estado. Já na sexta-feira, o brasileiro cumpre agenda na Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, seguida de diálogo de alto nível e almoço de trabalho. A previsão é que o chefe de Estado chegue a Brasília no sábado.

Viagens

Essa é a terceira viagem de Lula ao continente europeu neste ano. A primeira visita ocorreu em abril, quando o presidente teve compromissos em Portugal e na Espanha. No mês seguinte, ele viajou para o Reino Unido para participar da coroação do rei Charles III. Agora, na Itália e França.

Já a primeira viagem internacional ocorreu em janeiro, quando Lula foi à Argentina e ao Uruguai. Dias depois, em 9 de fevereiro, o mandatário foi aos Estados Unidos para se reunir com o presidente americano, Joe Biden, e ficou três dias no país. Em abril, além de Espanha e Portugal, ele visitou Emirados Árabes Unidos e China. Em maio, Reino Unido e Japão.