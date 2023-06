Lula cobra ministros a cumprir promessas já feitas e "proíbe" novas ideias dentro do governo

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu a equipe ministerial do governo na manhã desta quinta-feira (15) e disse aos ministros que eles precisam cumprir com mais rapidez aquilo que já prometeram à população. Além disso, Lula frisou que não vai aceitar novas ideias a partir de agora.

“Daqui para a frente, a gente vai ser proibido de ter novas ideias. Vai ter que cumprir o que já teve capacidade de propor”, destacou o presidente. Segundo ele, com mais de cinco meses de gestão, os ministros já conseguiram os recursos necessários para tocar projetos e está na hora de mostrar resultados.

“Até agora, nós estivemos tratando da organização dos ministérios. Nós estávamos tratando da briga de orçamento, e estávamos tentando recuperar parte de todas as políticas públicas que tinham sido desmontadas nesse governo [passado]. Inclusive remontando algumas políticas que tinham sido desmontadas. Essa parte já está cumprida“, ressaltou.

“É muito importante que vocês digam claramente o que já foi feito. Se tiverem alguma dificuldade, digam da dificuldade. E em segundo lugar, dizer quais são os próximos passos“, completou.

Lula também disse que as propostas de cada ministério, independentemente da área, devem ter o aval do Palácio do Planalto.

“Na primeira reunião ministerial, disse que nesse governo não haverá política de ministro. Isso é um governo e as políticas todas serão de governo. Por isso, o ministro não pode apresentar a proposta e começar a fazê-la sem transformar em política de governo, sem discutir com a Casa Civil. É assim que tem que ser e é assim que funciona um governo sério. Não é política de cada ministro, mas do governo do qual fazemos parte”, declarou.

Dos 37 ministros do governo, apenas Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), que está internada em São Paulo para fazer exames, e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), que cumpre agenda oficial na Suíça, não estiveram na reunião.

Veja Também