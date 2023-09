Lula confirma Fufuca e Costa Filho nos ministérios do Esporte e Portos e Aeroportos

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, no início da noite desta quarta-feira, trocas nos comandos de dois ministérios e a criação da nova pasta das Micro e Pequenas Empresas. Após reunião ao longo da tarde, com a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foram confirmados André Fufuca (PP) no Esporte e Silvio Costa Filho (Republicanos) nos Portos e Aeroportos.

Para ampliar a base de apoio no Congresso, o ministro Márcio França foi remanejado para a nova pasta das Micro e Pequenas Empresas. Ana Moser, por sua vez, deixa o cargo no Ministério do Esporte.

A entrada de PP e Republicanos no governo é negociada há meses. Lula já havia dito que o governo precisa construir uma maioria de votos no Congresso para aprovar seus projetos prioritários. A partilha de poder por meio da nomeação de ministros é uma das formas de obter apoio dos partidos no Legislativo.

O presidente comparou a reforma ministerial a substituições de jogadores feitas por um técnico durante um jogo de futebol. Ele também disse que é difícil comunicar demissões de ministros.

Quem são André Fufuca e Silvio Costa Filho?

Silvio Costa Filho, de 41 anos, assumirá o Ministério dos Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França, que vai para o ministério das micro e pequenas empresas, a ser criado. Conhecido no meio político como Silvinho, o deputado é filho de Silvio Costa, que foi aliado da ex-presidente Dilma Rousseff inclusive durante o processo de impeachment, em 2016. Silvinho está em seu segundo mandato como deputado federal.

André Fufuca, de 34 anos, assumirá o Ministério do Esporte no lugar de Ana Moser. Ele está em seu terceiro mandato como deputado federal. É próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do presidente do PP, Ciro Nogueira, oposicionista ferrenho do atual governo. Fufuca chegou a assumir a presidência do PP quando Ciro estava licenciado para ser ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Essa proximidade com o bolsonarismo incomodou parte dos deputados lulistas do PP.