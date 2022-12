Lula confirma que Gleisi não será ministra do governo e diz que tem 80% dos ministérios definidos

publicidade

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, na manhã desta sexta-feira, que a presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) não será ministra do seu governo. Segundo ele, 80% dos nomes que comandarão os ministérios já estão definidos.

"A Gleisi tem papel que não é mais importante que o presidente da República, mas é muito importante para manter o PT organizado e se fortalecendo. Já tenho, no fundo, 80% dos ministérios na cabeça. Mas eu não posso dar passo para frente e voltar atrás. Então eu não tenho pressa", disse.

Lula falou com a imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, sede do governo de transição. Ele passou a semana na capital tratando, principalmente, da tramitação da PEC do Estouro e definição dos ministérios.

Veja Também

O R7 e a TV Record apuraram também que Lula recebeu, nesta sexta, a bancada do PT e os parlamentares querem entender qual o tamanho que o partido terá na Esplanada dos Ministérios. Entre as propostas está destacar Agricultura Familiar e Alimentação Saudável do Ministério da Agricultural - sob o comando do deputado Pedro Uczai (PT-SC) - e também dividir o Ministério do Desenvolvimento Regional e criar as pastas de Integração Nacional e Cidades.