Lula defende formato do "Minha Casa, Minha Vida" para classe média

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira que quer fazer um formato do programa "Minha Casa, Minha Vida" que atenda à classe média da população. Segundo ele, o governo precisa de uma medida para beneficiar pessoas com salário mensal de até R$ 12 mil. O programa oferece subsídio e taxa de juros abaixo do mercado para facilitar a aquisição de moradias populares e conjuntos habitacionais na cidade ou no campo até um determinado valor.

"Nós precisamos fazer não apenas o Minha Casa, Minha Vida para as pessoas mais pobres. Precisamos fazer o Minha Casa, Minha Vida para a classe média. O cara que ganha R$ 10 mil, R$ 12 mil, R$ 8 mil esse cara também quer ter uma casa e esse cara quer ter uma casa melhor", disse ele durante uma live nas redes sociais.

De acordo com Lula, o governo precisa pensar em todos os segmentos da sociedade. "Vamos ter que ter capacidade de fazer uma quantidade enorme de casas para essa gente. Vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade para a gente fazer com que as pessoas se sintam contempladas pelo governo."

Atualmente, o programa é voltado para residentes em áreas urbanas com renda bruta familiar mensal de até R$ 8 mil e famílias de áreas rurais com renda bruta anual de até R$ 96 mil. Esse valor não leva em consideração benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários, como auxílio-doença, auxílio-acidente, seguro-desemprego, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Bolsa Família.

