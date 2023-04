Lula deve anunciar aumento do salário mínimo e mudanças no Imposto de Renda neste domingo

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará, neste domingo, 30, o primeiro pronunciamento oficial em rede nacional. O anúncio será às 20h, pela televisão e pelo rádio, com transmissão ao vivo nas redes sociais. No pronuciamento, Lula deve anunciar o aumento do salário mínimo e mudanças no Imposto de Renda neste domingo. A fala terá duração de cerca de três minutos.

