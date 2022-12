Lula deve começar a anunciar ministros nesta sexta, diz Gleisi

publicidade

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse, nesta quinta-feira (8), que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pretende começar a anunciar alguns dos ministros do próximo governo já nesta sexta-feira (9). A informação foi dada a jornalistas após reunião do diretório nacional do partido, em Brasília.

"Aquilo que ele [Lula] já tem certeza, ele quer divulgar amanhã", afirmou Gleisi, depois de informar que foi chamada pelo presidente eleito para uma conversa no fim do dia desta quinta-feira (8) para tratar sobre o tema.

Lula havia declarado que anunciaria os nomes apenas após a diplomação, marcada para segunda-feira (12). No entanto, segundo Gleisi, há "muita especulação", motivo pelo qual o presidente eleito teria adiantado o planejamento.

Somente futuros ministros "que ele já falou mais e já conversou" entrarão na lista de nomes a serem anunciados na sexta, completou Gleisi. A presidente do PT não está cotada, como declarou Lula, na semana passada.

Na ocasião, o petista informou ter 80% dos futuros ministros definidos "em sua cabeça" e contou que o titular da pasta de Economia terá a "cara do sucesso" de seu primeiro mandato, mas evitou responder se será o ex-prefeito Fernando Haddad, cotado para assumir a pasta.

Além de Haddad, a deputada eleita e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva deve retomar a liderança da pasta ambiental. Já o ex-deputado e ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro deve chefiar a Defesa. Rui Costa, governador da Bahia, está cotado para a Casa Civil.

Lula já marcou uma conversa com jornalistas na manhã de sexta (9), quando deve anunciar os ministros. A coletiva ocorrerá no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.